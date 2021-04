Torcedores do Palmeiras perdem a paciência com a equipe e picham os muros do Allianz Parque cobrando a diretoria: “Queremos jogador”; Abel também é contestado

Se Abel Ferreira teve um início de jornada quase que perfeita no Palmeiras, já não é possível se dizer o mesmo nessas últimas semanas. Após o retorno do português a Academia de Futebol, o Palestra entrou em campo 4 vezes e venceu apenas uma, no entanto o desempenho da equipe foi a baixo do esperado e por esse motivo, o comandante já começa a perder o carinho que conquistou de alguns torcedores.









Na madrugada deste sábado (17), após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, os muros do Allianz Parque foram pixados por torcedores do Verdão. Além de pedidos por reforços, saídas de jogadores e críticas à diretoria, houve uma mensagem para Abel Ferreira “acordar”.

Embora tenham comemorado os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores recentemente, às frustrações pelas derrotas na Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana fizeram com que os torcedores pedissem para que o elenco e o técnico começassem a se concentrar em 2021: “bem-vindo 2021″.

Abel também foi criticado pela torcida palmeirense. Foto: Reprodução



Quem também não escapou das críticas foi a diretoria. Os torcedores presentes cobraram os cartolas novas contratações, já que na visão de boa parte da torcida é preciso fazer ajustes: “Queremos reforços”. Por fim, Luan, Lucas Lima, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano tiveram seus nomes colocados no muro, com pedido de suas saídas.

É neste momento turbulento que o Palmeiras se prepara para as duas próximas partidas contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto e Universitário, do Peru, em Lima. Mais dois tropeços e a panela de pressão poderá explodir na Academia de futebol.