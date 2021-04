Torcedores do River temem Ganso por ‘canetas’ na Libertadores e animam tricolores; camisa 10 deu show em BA em 2016

Nesta sexta-feira (09), o Fluminense conheceu sua trajetória na fase de grupos da Libertadores de 2021. Classificado via Campeonato Brasileiro, o Tricolor, vice-campeão em 2008, terá uma chave bem competitiva com Independiente Santa Fé (COL), Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL), que disputam ainda a 3ª fase, e o poderoso River Plate, tetracampeão do torneio.









A expectativa é que a estreia seja no dia 21 ou 22 de abril, ainda a ser definido pela Conmebol, exatamente contra o River, no Maracanã.

VEJA A ORDEM DAS PARTIDAS DO FLUMINENSE:

1º – Fluminense x River Plate

2ª – Independiente Santa Fé x Fluminense

3ª – Bolívar ou Junior x Fluminense

4ª – Fluminense x Independiente Santa Fé

5ª – Fluminense x Bolívar ou Junior

6ª – River Plate x Fluminense

Logo após o sorteio, Fred avaliou os adversários, especialmente a chance de enfrentar a equipe de Marcelo Gallardo em seu grupo. “Está todo mundo olhando e falando: ‘É, vai ser difícil’. ‘É, equilibrado, vai encontrar dificuldade’. Pegamos um dos favoritos, que é o River Plate. Mas esses jogos dão corpo à equipe, dão confiança. Temos que olhar o lado bom disso também, que é legal”, avaliou o camisa 9 durante transmissão da FluTV.

Se do lado tricolor o respeito ao River já é mais que esperado, curiosamente do lado do time de Buenos Aires a preocupação é sobre a presença de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10, hoje banco de Roger, fez uma partida magistral em 2016, ainda quando defendia o São Paulo, com direito a gol e “canetas” espetaculares para cima dos marcadores dos Millonarios.

No Twitter, vários torcedores do River e também brasileiros relembraram a atuação de gala de Ganso em Buenos Aires, o que pode dar um pouco mais de respeito ao Tricolor no seu grupo.

Veja o que andaram falando: