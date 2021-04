Torcedores do Santos protestam na Vila após derrota no clássico

Alguns torcedores do Santos protestaram contra o time na Vila Belmiro após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O protesto reuniu cerca de 30 torcedores e foi acompanhado de perto pela Polícia Militar.

Os torcedores cantavam coros como “Time sem vergonha” e “Se não ganhar na terça o bicho vai pegar”. O protesto não estava direcionado diretamente para o técnico Ariel Holan.

É o segundo protesto seguido na Vila Belmiro. Na semana passada, os muros da Vila amanheceram pichados após a derrota para o Barcelona-EQU pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O Santos perdeu os últimos três jogos diante de Barcelona-EQU, Novorizontino e Corinthians. O Peixe é o vice-líder do Grupo D do Paulistão, com nove pontos. Na Libertadores, o time é o lanterna do grupo, ainda sem pontuar.

O próximo compromisso será na terça-feira, diante do Barcelona, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.