torcida aglomera e faz festa em despedida de Renato Gaúcho; veja reação do técnico

Quatro anos e sete meses depois, Renato Gaúcho se despediu oficialmente do Grêmio. Quatro dias depois de pedir demissão do clube gaúcho, foi a vez do treinador deixar Porto Alegre sob festa.

Renato voltará ao Rio de Janeiro, onde tem residência fixa e deixou a capital gaúcha. No entanto, a despedida teve aglomeração e festa. A torcida tricolor fez uma grande celebração no Aeroporto Salgado FIlho nesta terça-feira (20).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O treinador embarcou por volta das 15h e não teve contato direto com os torcedores. O voo para o Rio de Janeiro estava marcado para as 16h10.

Sob os gritos de ‘Renato, Renato, Renato’, o ídolo do Grêmio retribuiu o carinho. Chegou próximo ao portão onde os torcedores estavam e saudou os apaixonados.

O técnico deixou o clube após a derrota para o Independiente del Valle, por 2 a 1, na Arena, que tirou o clube da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Agora, o Tricolor irá disputar a Copa Sul-Americana.

Renato chegou ao Grêmio em 2016 para sua terceira passagem. Ao todo, conquistou uma Copa do Brasil, uma Conmebol Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, três estaduais e uma Recopa Gaúcha. Além disso, se tornou o técnico com maior número de jogos da história do clube e ganhou uma estátua na Arena.

O treinador era, até então, o comandante com maior tempo em um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Lisca assumiu o posto.