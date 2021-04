Torcida do Boca expressa temor em reencontrar Soteldo: “Nooo, Soteldo Nooo”; santistas tiram onda na web

Nesta sexta-feira (9), a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2021. O Alvinegro Praiano ainda tem os duelos contra o San Lorenzo, pela última etapa da pré-Libertadores. Se o Peixe passar pelo ‘Club de Papa’, entrará na chave ao qual está outro time argentino, o Boca Juniors, o grupo C da competição continental.









Tal possibilidade reativa as lembranças da última edição da Libertadores, quando o Santos não tomou conhecimento do time Xeneize e despachou os argentinos na semifinal com um sonoro 3 a 0 na Vila Belmiro. O atacante Soteldo, foi um dos destaques daquela partida, marcando um dos gols.

O venezuelano certamente desperta maus sentimentos na torcida do Boca. O perfil oficial do time de La Bombonera postou o resultado do sorteio, apontando o Santos como um dos possíveis adversários, e comentários demonstraram ‘certo receio’ dos argentinos com um novo encontro:

MARINHO Y SOTELDO OTRA VEZ BASTA BASTA — Joaquin Loizeau (@joacoloizeau)

April 9, 2021





“Nooooo, Soteldo Nooo, se manifestou um seguidor do clube. Outro, ainda acrescentou Marinho em seus temores: “ Marinho y Soteldo otra vez, basta basta”. A torcida do Peixe não perdoou e capitalizou a, digamos, ‘tremida’ dos Xeinezes, o perfil “Falando de Alvinegro”, reverberou o comentário dizendo.

O grupo C, destino do Peixe na Libertadores, se passar pelo San Lorenzo, é composto também por Barcelona (EQU) e The Strongest(BOL). O Santos venceu o primeiro duelo contra o San Lorenzo por 3 a 1, na última terça-feira(6), em Buenos Aires. O último confronto entre as equipes acontece na próxima terça-feira(13), na Vila Belmiro.