Torcida do Botafogo se revolta com Hernane no radar e promete motim; R$ 200 mil é o salário no Sport, que pensa em negociar centroavante

A eliminação ainda na segunda fase da Copa do Brasil escancarou uma série de carências no elenco do Botafogo. Para começar, a saída de Matheus Babi faz Eduardo Freeland, diretor-executivo de futebol do clube, ir à caça por um substituto. E com a queda diante do ABC, na última quarta-feira (14), virou obrigação a chegada de reforços para tentar amenizar um pouco o sofrimento da torcida.

Isso daqui é brincadeira… prefiro até o Heman do que o Brocador Hernane já tem seus 35 anos e no ano inteiro de 2020 e 2021 foi reserva do Sport. Na Série B de 2019 fez 14 gols e 5 assistências, mas desde então quase nem jogou. Não tem espaço no Sport Fernandão é o melhor daí https://t.co/ROYDESVBVL — Central Botafogo (@CentralBotafogo)

April 16, 2021





Até o momento, o técnico Marcelo Chamusca está mantido no cargo, apesar da forte rejeição dos botafoguenses. Nesta sexta-feira (16), vazaram nomes de centroavantes avaliados pela direção. Após Anselmo Ramon, da Chapecoense – negociação travou por o time catarinense exigir o pagamento por parte do Alvinegro pela rescisão do jogador -, Fernando e Rafael Moura entraram no radar para a disputa da Série B.

Segundo os colegas do portal “Fogo na Rede”, que cobre o dia a dia em General Severiano, o nome de Hernane Brocador seria o mais bem avaliado por Freeland. O atacante de 35 anos está atualmente encostado no Sport e vem treinando separadamente do elenco principal. O Leão já deixou claro que deseja negociá-lo e times como Guarani e Ponte Preta já haviam tentado o centroavante.

Hernane provocou Botafogo quando defendia o Flamengo em 2013 (Foto: Buda Mendes/Getty Images Brasil)



Hernane marcou 7 gols em 2020 (em 38 jogos pelo Sport) e já terminou o último Campeonato Brasileiro em baixa, preterido até por Dalberto, que jogou as últimas partidas improvisado no setor. O Bolavip Brasil apurou que o centroavante ganha em torno dos R$ 200 mil mensais na Ilha do Retiro, valor bem acima do teto no Botafogo em realidade de Série B – cerca de R$ 100 mil mensais.









Nas redes sociais, a torcida botafoguense em peso reclamou da possibilidade de Hernane vestir a camisa do clube – muitos falaram em abandonar o clube em caso de contratação.

Em 2013, o centroavante foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo e provocou várias vezes o Alvinegro, o que ainda é lembrado pelos alvinegros. A rejeição pode fazer recuar qualquer investida de Freeland ao clube pernambucano, que também pensa em saída do atacante.