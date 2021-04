Torcida do Botafogo vai pressionar diretoria em reunião

Insatisfeitas com os rumos do Botafogo em 2021, representantes de torcidas organizada vão se reunir com a diretoria alvinegra na noite desta quinta-feira. O encontro em General Severiano servirá para os torcedores apresentarem uma pauta de reivindicações.

Segundo informações do canal “Bastidores da Arquibancada”, entre os assuntos a serem tratados está, obviamente, a situação do time. Enquanto os responsáveis pelo futebol vem prometendo reforços qualificados há algum tempo, até agora não conseguiram entregar.

Sem dinheiro para investir e com um teto salarial baixo, o Botafogo não é visto como primeira alternativa para muitos atletas. Além disso, o clube disputa a série B em 2021. Assim, muitos preferem esperar por ofertas de clubes da primeira divisão antes de fechar com o Alvinegro.

Mas a pauta dos torcedores contém muitos outros itens que eles entendem que a gestão de Durcésio Melo precisa endereçar. Transparência na relação com o torcedor, responsabilização dos gestores, Código de conduta/ética para atletas e funcionários, direito a voto para sócios-torcedores são algumas das reivindicações feitas.