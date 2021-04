Torcida do Fortaleza compra todas as camisas disponíveis em ação contra a covid-19

O Fortaleza precisou de menos de 24 horas para vender todas as camisas da campanha “FO2RTALEZA”, que tem como objetivo ajudar na luta contra a covid-19. Todo o dinheiro arrecadado será doado para a compra de capacetes Elmo para os hospitais do estado.

Como forma de ajudar na luta contra a Covid-19, o Fortaleza iniciou uma campanha para arrecadar fundos e doar capacetes Elmo para os hospitais do Estado. No site https://t.co/NVjeVkmgia é possível contribuir (🧵) pic.twitter.com/kVWpVxpEBk — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) April 6, 2021

No confronto do último fim de semana, contra o Bahia, válido pela Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici entrou em campo com um logo na camisa alertando para a campanha “FO2RTALEZA”. Após a partida, o clube disponibilizou a venda online das camisas utilizadas pelos jogadores.

A insuficiência respiratória é um dos sintomas graves que afeta pacientes com coronavírus, e o Elmo é um capacete de respiração assistida desenvolvido no Estado que tem baixo custo, não é invasivo e pode salvar muitas vidas.