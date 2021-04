Torcida do Santos se mobiliza pela volta do técnico Ariel Holan; #FicaHolan virou campanha na internet

Nesta segunda-feira (26), os torcedores e os dirigentes do Santos foram surpreendidos pelo pedido de demissão do técnico argentino Ariel Holan. Após uma série de péssimos resultados, os dois últimos principalmente, na estreia da Libertadores no meio de semana e o clássico contra o Corinthians no Paulistão, o muro da Vila Belmiro foi pichado e torcedores foram até a casa do treinador protestar.

O técnico argentino não gostou dos protestos, mas não foi o principal motivo de ter pedido demissão, e sim por acreditar que não estava conseguindo fazer um bom trabalho e evoluir com a equipe santista, que segue sem possibilidade de grandes contratações.

A torcida santista, porém, gostaria de ver Holan de volta a equipe. Os torcedores, inclusive, relembraram o pedido de demissão do treinador no Independiente, da Argentina, por causa de ameaças de torcedores, mas que depois de três dias pediu para retornar ao cargo. Santistas foram as rede sociais pedir a volta do treinador argentino e hashtag #FicaHolan chegou ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.