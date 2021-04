Torcida faz protesto gigantesco antes de jogo contra o Everton e pede saíde do dono Stan Kroenke

Centenas de torcedores do Arsenal protestaram em frente ao Emirates Stadium nesta sexta-feira, antes da partida contra o Everton, pela Premier League.

Os protestos foram principalmente contra o fato da equipe ter topado entrar na já fracassada Superliga europeia. Além disso, os fãs enfurecidos pediram a saída do empresário norte-americano Stan Kroenke, que é dono do clube.

Os primeiros torcedores começaram a aparecer duas horas antes da partida, batendo nas placas de metal acima das bilheterias, acendendo sinalizadores, soltando fogos de artifício e gritando: “Fora, Kroenke” e “Queremos nosso Arsenal de volta”.

Também foram colocadas diversas faixas, com inscrições com “Arsenal até morrer, Kroenke fora” e “Nosso clube é nossa casa! Venda suas ações, Stan”.

Após a reunião, os fãs marcharam pelas escadas em frente às bilheterias e foram até a loja oficial dos Gunners, continuando o protesto.

O barulho foi tão grande que foi facilmente ouvido pelos jogadores e comissões técnicas dentro do estádio.

Torcedores do Arsenal protestaram contra Stan Kroenke, dono do clube EFE

“Estamos ouvindo (os protestos). Claro que não ajuda nada quando seus próprios fãs estão gritando de fora que não estão felizes com algo. Mas nosso trabalho é ganhar o jogo e, quando isso acontece, tudo melhora”, disse o técnico Mikel Arteta, à Sky Sports.

A fúria da torcida do Arsenal aumentou consideravalmente no último domingo, depois que o clube, assim como outras cinco equipes da Premier League, anunciou a entrada na Superliga europeia.

E mesmo com o clube tendo já anunciado sua saída da competição, inclusive postando uma carta pedindo desculpas aos torcedores, a irritação não diminuiu nos últimos dias.

Stan Kroenke é dono de várias equipes de diversas modalidades, como Los Angelers Rams (NFL), Colorado Rapids (MLS), Colorado Avalanche (NHL) e Denver Nuggets (NBA).

Ele começou sua “aventura” nos Gunners em 2011, quando comprou 62,89% das ações da agremiação.





Em 2018, o magnata adquiriu as ações de Alisher Usmanov e se tornou dono de 90% do Arsenal. Pela legislação inglesa, os donos dos 10% restantes foram forçados a vender suas partes para Kroenke, que se tornou dono de 100% do Arsenal.