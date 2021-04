Torcida perde paciência com Luan Polli e pede novo goleiro no Sport; arqueiro teve queda nos números em relação a 2020

A fase do Sport na temporada não é boa. O técnico Jair Ventura foi demitido recentemente e o Leão espera o resultado das eleições que estão sendo realizadas no clube nesta sexta-feira (09) para que a nova direção escolha o próximo treinador. Enquanto isso, alguns jogadores vão sendo cobrados pela torcida.

O goleiro Luan Polli é um dos nomes criticados. O arqueiro foi expulso no último jogo do Sport, no empate contra o Afogados, fora de casa, pelo Campeonato Pernambucano. Quem entrou durante a partida foi Mailson, que também mostrou insegurança debaixo das traves e não convenceu os torcedores.

Os números do site SofaScore não ajudam Luan Polli. Na comparação entre as temporadas de 2020 e 2021, o atleta teve uma queda considerável em números de defesas difíceis (de 1.0 para 0.3 p/jogo), bolas defendidas (76% para 60%) e no número de jogos sem sofrer gols (32% para 28%).

Sendo assim, Polli vem sendo criticado pela torcida do Sport nas redes sociais, de modo que pede oportunidades para Carlos Eduardo, que disputou cinco jogos na temporada de 2021. Mailson e o garoto Túlio são os outros goleiros do elenco. Alguns rubro-negros, porém, acreditam que o Leão precisa ir ao mercado buscar outro arqueiro.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



“Quero entrar para história do Sport. Vou em busca dos meus próximos 50 jogos e, principalmente, de coisas grandes nesse ano. Desejo elevar ainda mais a grandeza desse clube, que me acolheu com tanto carinho”, falou Luan Polli em entrevista no mês de março. Revelado pelas categorias de base do Figueirense, o jogador atuou em 43 partidas com a camisa do Leão na temporada de 2020, sendo o ano em que mais jogou no Sport.