torcida provoca Corinthians com mosaico para clássico na Vila Belmiro pelo Paulistão; veja como ficou

Neste domingo (25) Santos e Corinthians se enfrentam em clássico na Vila Belmiro, às 20h, válido pela rodada 8 do Campeonato Paulista, e antes da bola rolar a torcida do Peixe preparou uma provocação ao rival no seu estádio para a hora do jogo. Em uma das arquibancadas, foi montado um mosaico que rememora o fato de o clube santista nunca ter sido rebaixado, ao contrário do rival.

A frase “109 anos na primeira divisão” foi destacada no último andar da arquibancada lateral, que fica de frente para as câmeras de transmissão da partida, mencionando o fato de o Santos nunca ter sido rebaixado à Série B, enquanto o Corinthians já, em 2007.

Além disso, mais quatro faixas e 11 bandeiras também foram utilizadas pelos torcedores para decorar as arquibancadas da Vila.

Dia de clássico no Alçapão! Hoje o peixe entra em campo pela oitava rodada do campeonato paulista. Para a decoração, foram utilizadas 4 faixas e 11 bandeiras, além de um mosaico no último andar da arquibancada lateral. Vai pra cima deles Santos!#PatrimônioTJS#TorcidaJovem pic.twitter.com/jeImGqMcr7 — Torcida Jovem do Santos (@tjovemsfc) April 25, 2021

Segundo colocado do grupo D, com nove pontos conquistados em oito jogos, o Santos pode assumir a liderança se vencer o Corinthians, e o Mirassol perder para o Palmeiras. As duas equipes também se enfrentam neste domingo.

Já o Corinthians, que já tem nove jogos disputados no Paulistão, segue na liderança isolada do grupo A, com 18 pontos, 12 a mais do que Inter de Limeira, Santo André e Botafogo-SP, que vêm logo atrás.