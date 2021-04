Torino x Napoli: prognóstico da 33ª rodada do Campeonato Italiano 2020/21

Torino e Napoli medem forças nesta segunda-feira (26), às 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Grande Torino, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

A reta final da competição italiana traz fortes emoções e oportunidades para lucrar. Fique de olho nas cotas para essa disputa nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

As equipes estão em momentos diferentes no torneio, enquanto uma se aproxima da liderança, a outra luta para se afastar da zona de rebaixamento. Em uma situação delicada, o Torino está na parte de baixo da tabela com 31 pontos. Já o Napoli ocupa o quinto lugar, com 63 pontos, e a apenas dois de garantir a vaga na próxima Champions League.

Torino x Napoli: quanto pagam as casas de apostas

Na Betfair, as cotas para a vitória do Torino rendem odds de @4.1, @1.8 para o Napoli, e @3.75 em caso de empate.