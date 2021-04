Toró decide, Sport bate o Santa Cruz em jogo ‘maluco’ no Arruda e segue sonhando com classificação

Em um Clássico das Multidões movimentado, no Arruda, o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 em um jogo ‘maluco’ em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Rafael Thyere fez o primeiro gol do Sport, aos 35 minutos de jogo. No segundo tempo, aos 17 minutos, Chiquinho empatou para o Santa Cruz. Já aos 50 da etapa final, Toró converteu pênalti e deu a vitória ao Leão.

A partida foi recheada de eventos. Quando estava 0 a 0, aos 21 minutos, Pipico desperdiçou uma cobrança de pênalti no travessão e perdeu a chance de abrir o placar.

Mas essa não foi a única gafe da etapa inicial.

Thiago Neves protagonizou uma das cenas mais bizarras em uma cobrança de escanteio, ao cair na hora do chute, mandando a bola direto para a linha de fundo.

A partir dos 35 minutos da etapa final, a partida teve contornos dramáticos. Neste momento, Maciel foi expulso por agredir Rafael Thyere.

Cinco minutos depois, Thyere foi expulso por um carrinho forte. Curiosamente, no primeiro momento o árbitro havia dado cartão amarelo, mas voltou atrás.

Como se não bastasse, aos 49 minutos do segundo tempo o árbitro marcou pênalti para o Sport. E na cobrança, Toró, emprestado pelo São Paulo, deu a vitória ao Leão.

Com o resultado, o Sport vence sua primeira partida na fase de grupos da Copa do Nordeste, deixa a lanterna do grupo B e vai aos 5 pontos, ficando a três do ABC, quarto colocado na chave, com duas rodadas restando para o fim.

Já o Santa Cruz segue na lanterna do grupo A com apenas 3 pontos ganhos e cinco derrotas em seis jogos.