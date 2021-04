Tottenham: Alderweireld abre o jogo sobre demissão de Mourinho: ‘Surpresa para todos’

Depois de um ano e cinco meses à frente do Tottenham, José Mourinho foi demitido na última segunda-feira (18). Após muito mistério, um dos ex-comandados pelo treinador resolveu falar.

Em entrevista ao The Guardian, Toby Alderweireld, zagueiro dos Spurs, revelou que o anúncio da saída do português pegou todos os atletas do clube londrino de surpresa.

“Todos ficaram magoados ao saber que Mourinho não era mais nosso técnico. Foi uma surpresa para nós e para todos os outros. Temos que respeitar a sua carreira e temos que respeitar a sua qualidade. Infelizmente, não conseguimos juntos os resultados que queríamos. Mais uma vez, muito respeito, até um obrigado”, começou por afirmar.

“Talvez os resultados não tenham sido o que queríamos, mas ele fez todos ficarem melhor. Entendo que as pessoas querem saber se as coisas não estavam bem no vestiário, mas não foi isso. Novamente, cada jogador deu 100 por cento para mudar as coisas”, finalizou.

Na última semana, o The Athletic, que ouviu um atleta do time titular, já havia informado sobre a última conversa que Mourinho teve com o elenco do Tottenham. O português mirou em alguns dos nomes que tinha entre os principais e disse verdades na frente do restante do elenco.

Os desentendimentos de Mourinho com o elenco se tornaram mais fortes após a vexatória eliminação na Europa League para o Dínamo Zagreb. Anteriormente, vale lembrar, o português havia discutido com Danny Rose após o lateral questionar suas escolhas. Dele Alli também foi um dos atletas que teve embate com o técnico.





O meia-atacante foi afastado e era utilizado de forma mais comum em partidas europeias, já que saiu das graças do treinador.

Luís Aguilar, autor da biografia do treinador português, revelou na última quarta-feira (21) que a interferência do presidente do Tottenham seria uma dos motivos da saída de Mourinho.



”O treinador português queria poupar Hojbjerg e Son no jogo desta noite contra o Southampton. A intenção era ter os dois jogadores descansados para a final da Taça da Liga com o Manchester City no próximo domingo. Porém, Daniel Levy, presidente do Tottenham, tentou intrometer-se na gestão do plantel, fazendo força para que os dois jogadores começassem jogando, vista à luta pelo sexto lugar da Premier League. Perante a recusa de Mourinho, a saída tornou-se inevitável”, disse Aguilar em seu Instagram.

José Mourinho deixou o Tottenham após 86 jogos. Nesse período foram 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.