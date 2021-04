Tottenham anuncia demissão de José Mourinho antes de encarar o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa

José Mourinho não é mais técnico do Tottenham. O clube anunciou na manhã desta segunda-feira (18) a demissão do técnico após 17 meses no cargo.

Os Spurs anunciaram a decisão menos de 12 horas após a confirmação de que serão membros fundadores de uma nova Superliga Europeia.

“José e sua equipe técnica estiveram conosco em alguns dos momentos mais difíceis como clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resistência durante a pandemia”.

“A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamento que as coisas não tenham corrido como ambos imaginávamos. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à sua equipa técnica pela sua contribuição”, escreveu Daniel Levy, presidente do Tottenham.

O Tottenham está em sétimo lugar na Premier League, cinco pontos atrás do G4, e enfrentará o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo.

Mourinho havia perdido 13 jogos em todas as competições nesta temporada, mais do que qualquer outro em sua carreira de técnico, e fontes disseram à ESPN que vários jogadores do elenco ficaram frustrados com a disposição do técnico de criticar publicamente os atletas após as derrotas.

O português de 58 anos sucedeu a Mauricio Pochettino em novembro de 2019 com o objetivo específico de manter o clube disputando a Uefa Champions League.

Mourinho deu sinais de sentir a tensão durante as respostas a repórteres em coletivas de imprensa recentemente, mas fontes afirmam que ele acreditava que vencer o City neste fim de semana e entregar o primeiro troféu do clube desde 2008 lhe daria tempo.

A ESPN informou em 19 de fevereiro que o Tottenham queria esperar até o final da temporada antes de determinar o destino de Mourinho, principalmente para esclarecer em qual competição europeia o clube jogaria na próxima temporada.

O clube confirmou que o técnico Ryan Mason vai assumir o comando do treinamento na segunda-feira. Fontes disseram à ESPN que Mason e Chris Powell provavelmente serão nomeados provisoriamente até o final da temporada, quando a busca por um novo comandante começa.