Tottenham anuncia demissão do técnico José Mourinho

O Tottenham anunciou a demissão do técnico José Mourinho nesta segunda-feira. O português não resistiu a sequência de três jogos sem vitórias contra Newcastle, Manchester United e Everton, deixando os Spurs longe da briga por uma vaga na próxima Champions League.

– José e seu staff esteve conosco em um dos nossos momentos mais desafiadores como um clube. Mourinho é um verdadeiro profissional e que demonstrou resiliência durante a pandemia. Adorei trabalhar com ele e lamentou que as coisas não tenham saído como nós pensávamos – disse Daniel Levy, dono do Tottenham.

A demissão acontece faltando apenas seis dias para a final da Copa da Liga Inglesa em que o time londrino encara o Manchester City. Os nomes deJulian Nagelsmann, Nuno Espírito Santo e Maurizio Sarri estão sendo cotados para assumir o lugar deixado pelo Special One.