Tottenham cede empate ao Newcastle no fim e deixa escapar chance de entrar no G4

Os desastres de março pareciam ter ficado para trás para o Tottenham. Mas apenas parecia. Jogando dentro do St. James’ Park neste domingo (04), o time de José Mourinho ficou no empate com o Newcastle por 2 a 2, e deixou escapar a chance de embalar na Premier League.

Os gols dos visitantes foram marcados por Harry Kane, que chegou à impressionante marca de 19 bolas na rede, se isolando na artilharia do Campeonato Inglês. O camisa 10 é ainda o jogador com mais assistências na competição, com 13.

O brasileiro Joelinton e Willock marcaram para os donos da casa.

Com o empate, a equipe de Londres deixou escapar a chance de entrar na zona de vaga para a próxima edição da Uefa Champions League. Agora com 49 pontos, os Spurs ocupam neste momento a quinta colocação.

Já os Magpies, que amargam mais uma derrota na Premier League, segue ameaçado pelo risco de rebaixamento, com 29 pontos em 30 rodadas, na 17ª posição.

Furacão Kane em ação

Pressionado pela necessidade da vitória, o Newcastle começou melhor, ainda que em menor posse de bola. Mas ações ofensivas, no entanto, levou mais perigo. E quase viu o placar inaugurado aos 19 minutos.

Após lançamento longo, que pegou a defesa do Tottenham desprevenida, Dwight Gayle teve a chance de marcar, mas parou duas vezes em Hugo Lloris.

A pressão fez efeito minutos depois.

Após erro na saída de bola de Sanchez, Longstaff encontrou Joelinton na ponta direita da área. O brasileiro ajeitou o corpo e bateu na saída do goleiro.

Como vem sendo o resumo da temporada do Tottenham: na pressão, chama o Kane.

Dois minutos depois do gol do Newcastle, o centroavante aproveitou o vacilo enorme da defesa adversária e mostrou oportunismo para deixar tudo igual na partida.

Sem aprender a lição do primeiro gol, a defesa dos Magpies seguiu dando espaço para Harry Kane. E o camisa 10 se manteve letal.

Após receber lançamento preciso de Ndombélé, o centroavante avançou na área e deu um chute forte cruzado, sem chances de defesa para Dúbravka, virando o placar.

Assim como na etapa inicial, o Newcastle cedia a bola ao Tottenham e apostava nas jogadas em velocidade para tentar buscar a igualdade. As chances de perigo, contudo, ainda foram poucas.

Na primeira boa oportunidade, Joelinton teve a oportunidade de marcar novamente, mas errou por pouco.

Se aproveitando da pouca efetividade do Tottenham na partida, o Newcastle chegou à igualdade em um dos momentos de pouca organização defensiva dos Spurs com Willock, aos 40 do segundo tempo.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Newcastle volta a campo no próximo domingo (11), quando enfrentará o Burnley em visita ao Turf Moor. Já o Tottenham, no mesmo dia, terá pela frente o clássico contra o Manchester United, em Londres.

NEWCASTLE 2 X 2 TOTTENHAM

GOLS: Joelinton (28′) e Joseph Willock (85′) para o Newcastle; Harry Kane (30′ e 34′) para o Tottenham

NEWCASTLE: Dubravka; Krafth (Willock), Lascelles e Dummett; Murphy (Manquillo), Shelvey, Longstaff e Ritchie; Almirón, Gayle (Saint-Maximin) e Joelinton

TOTTENHAM: Lloris; Tanganga, Sánchez, Rodon e Reguilón; Ndombele, Hojbjerg, Lo Celso (Bale) e Lucas Moura (Lamela); Carlos Vinicius (Son) e Harry Kane