Tottenham dá objetivo a Mourinho e já tem outro alvo português para substituí-lo, revela jornal

O técnico José Mourinho pode ficar sem clube ao final da temporada. Atualmente no comando do Tottenham, o português pode ser demitido dos Spurs caso não consiga uma vaga para a próxima edição da Uefa Champions League. A informação é do diário inglês Sportsmail.

Atualmente, os Spurs estão na 7ª colocação com 49 pontos, seis a menos do que o West Ham, primeiro time da zona de classificação para a próxima edição do torneio continental para 2021/22. Ainda restam mais sete partidas para o Tottenham na Premier League.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A razão pela qual o Tottenham impôs o ‘ultimato’ a Mourinho é a condição financeira. O clube de Londres precisa arcar com o pagamento do novo estádio que custou 1 bilhão de libras, quase R$ 7,5 bilhões. Sem a renda de bilheteria por conta da proibição de público, o Tottenham precisa do dinheiro da classificação à Champions.

Caso o objetivo não seja alcançado, Mourinho deve ser demitido, e o Tottenham deve apostar no também português Nuno Espírito Santos, hoje no Wolverhampton. Os Lobos estão na 12ª posição da Premier League, mas demonstram um bom futebol em uma equipe recheada de portugueses.

play 1:01 Atacante do Liverpool concedeu entrevista exclusiva a Natalie Gedra, correspondente dos canais ESPN na Inglaterra

O Tottenham estudou ainda os nomes de Brendan Rodgers, atualmente no Leicester, e também de Julen Nagelsmann, do Red Bull Leipzig. Para acertar com Nuno, no entanto, os Spurs devem desembolsar cerca de 8 milhões de libras, cerca de R$ 56 milhões como compensação.

Sem títulos desde a temporada 2007/08 quando conquistaram a Copa da Liga Inglesa, o Tottenham ainda pode quebrar o tabu, uma vez que está na grande final da Carabao Cup, diante do Manchester City, no dia 25 de abril.