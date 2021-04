Tottenham e Manchester United se reencontram seis meses depois de chocolate histórico em Old Trafford

Tottenham e Manchester United protagonizaram, no primeiro turno, um dos grandes capítulos da Premier League na temporada 2020/21, com os Spurs conseguindo uma histórica goleada de virada por 6 a 1, em pleno Old Trafford.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Neste domingo (11), seis meses depois daquela partida, as duas equipes se encontram novamente, desta vez em Londres, pela 31° rodada do Inglês. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, com Abre o Jogo a partir de 12h05.

A situação das duas equipes, desde aquela partida na 4° rodada, se modificou drasticamente. O Tottenham, que ficava a três pontos da liderança, posto que assumiria por algumas semanas rodadas depois, enquanto o United estava na parte de baixo da tabela, próximo da zona de rebaixamento.

Em relação à posição na tabela, os Spurs estavam em sexto, posição em que estão, atualmente. A diferença para o topo, porém, deixou de ser de três pontos para 25, ficando sem chance de disputa de título.

Os Red Devils, porém, mudaram de oposto na classificação e, mesmo com uma distância grande do líder Manchester City, ficam em segundo, praticamente assegurados na próxima edição da Uefa Champions League.

Os comandados de Solskjaer, que naquela época viviam a expectativa de iniciar a campanha na fase de grupos do torneio, acabaram na terceira colocação de sua chave e, hoje, são favoritos ao título da Europa League, torneio que os Spurs já se despediram nas oitavas de final.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A relação dos times com os treinadores também passou por altos e baixos. Solskjaer, hoje, consegue ter uma estabilidade maior em seu cargo do que tinha após a goleada.

O mesmo, porém, não pode se falar de José Mourinho, que deixou de viver uma lua de mel para ter seu cargo sendo posto em dúvida para a próxima temporada. Meios de imprensa ingleses chegaram, inclusive, a noticiar que os Spurs já começaram a pensar em possíveis nomes para assumir o clube.

Naquele dia 4 de outubro, Bruno Fernandes abriu o placar aos dois minutos, mas viu, logo em sequência, Ndombelé, Son (duas vezes), Kane (duas vezes) e Aurier construírem o placar que ficaria marcado por semanas. Basta saber se o duelo deste domingo deixará as mesmas marcas.