Tottenham se recusa a negociar Kane com outros clubes ingleses

A direção do Tottenham se recusa a negociar o atacante Harry Kane com clubes da Inglaterra. Especulado nos clubes de Manchester, o presidente dos Spurs Daniel Levy não demonstra interesse em fortalecer algum adversário direto do Campeonato Inglês.

De acordo com o The Athletic, o clube londrino aceita negociar o artilheiro apenas com equipes de fora da Inglaterra. O Real Madrid seria um dos clubes interessados em adquirir Kane para a próxima temporada, mas a prioridade segue sendo Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Caso não avance o negócio com norueguês, o clube espanhol poderá investir no atacante da seleção inglesa. O Tottenham estipula um valor de 140 milhões de euros (cerca de R$ 948 milhões) pelo atleta.

A temporada de Kane é espetacular. O jogador é artilheiro da Premier League com 19 gols, junto de Mohamed Salah, do Liverpool, além de ser o líder de assistências com 13 passes para gol. Sozinho, esteve envolvido em 32 gols do Tottenham no Inglês. Seu contrato atual vai até julho de 2024.