Trabalho escravo no século XXI: Documentários sobre o tema

A ONU “Organização das Nações Unidas” escolheu o dia 2 de dezembro como o Dia Internacional para Abolição da Escravatura. No entanto, o trabalho escravo no século XXI ainda é uma realidade.

A saber, a ONU escolheu essa data somente em 2004 quando a prática já era considerada ilegal em todos os países do mundo.

Entretanto, o trabalho escravo continua sendo um problema nos quatro cantos do mundo e diversas nações buscam alternativas para erradicar o problema.

Documentários sobre o trabalho escravo no século XXI

Infelizmente o trabalho escravo ainda existe mesmo no século XXI e por isso vários documentários abordam o tema, veja a lista que selecionamos.

O lado negro do chocolate

Neste documentário, o jornalista dinamarquês Miki Mistrati denuncia o trabalho escravo infantil em plantações de cacau na Costa do Marfim.

Por meio de câmeras escondidas, ele consegue mostrar os locais de tráfico de crianças na África e as plantações onde as crianças acabam obrigadas a trabalhar.

The True Cost

O documentário aborda os reais custos da moda descartável. O diretor Andrew Morgan conversa com pessoas que ganham dois dólares por dia.

Além disso, ele também conversa com empresários têxteis, produtores de algodão, economistas e ativistas dos direitos humanos para demonstrar o imenso impacto do consumo desenfreado de produtos de moda na vida dos humanos e na Terra.

Supermarket Slave Trial

O documentário demonstra uma investigação realizada pelo jornal The Guardian, demonstrando o trabalho escravo que acontece por meio da venda de camarões.

Trata-se de um produto consumido principalmente pelas classes sociais mais altas e comercializado em grandes redes de supermercados.

Forced Labour in the Uzbek cotton industry

O Uzbequistão é um dos maiores produtores de algodão do mundo. No entanto, quando ocorre a colheita anual, o povo do país acaba obrigado pelo governo a largar seu trabalho e ajudar nas plantações de algodão.

Ou seja, os trabalhadores acabam ameaçados de punição e demissão. Ademais, o documentário demonstra como realizou-se a colheita de 2016 e como o trabalho escravo estava presente no campo.

