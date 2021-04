TRAINEE: Hitachi ABB Power Grids recebe inscrições até o fim de abril

Atenção recém-formados! A Hitachi ABB Power Grids, empresa pioneira em tecnologia, está com as inscrições abertas para seu programa de trainees 2021, que visa recrutar profissionais da área de engenharia. As vagas são para atuação presencial na sede da empresa em Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo.

O programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de recém-formados por meio da vivência prática. Neste sentido, os contratados poderão explorar a organização como um todo, participando de projetos importantes e de atividades que ajudarão a prepará-los para assumir papéis de liderança no futuro.

Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja construir uma carreira de sucesso em uma empresa de grande porte. Atualmente, a Hitachi ABB Power Grids, que possui mais de 250 anos de experiência no mercado de tecnologia, conta com 36.000 trabalhadores em 90 países.

Para concorrer, os interessados devem ter inglês fluente, além de ter concluído qualquer curso de Engenharia entre Dezembro de 2017 e Junho de 2021.

Os trainees receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de diversos benefícios, como convênio médico, convênio odontológico, previdência privada, PLR, estacionamento, vale transporte ou fretado.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa de trainee da Hitachi ABB Power Grids devem se inscrever até o dia 23 de abril. Os cadastros serão recebidos pelo site do programa, disponível em https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/traineehitachiabb2021?visualization=1.

O processo seletivo será dividido em quatro etapas, sendo:

Inscrição e Assessments Online

Vídeo Preview

Painel de Negócios

Entrevista Final

Devido à pandemia de Covid-19, toda a seleção será realizada de forma 100% online.

Acompanhe diariamente as novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Selecionamos as principais vagas de emprego, concursos, trainees e estágio especialmente para você!