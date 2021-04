Transformers: colecionável de Optimus Prime se transforma sozinho

A Hasbro anunciou o lançamento de um novo colecionável interativo do Optimus Prime, líder dos Autobots no universo Transformers. A peça será a primeira a trazer um sistema de transformação automático do personagem, ao permitir mudar o visual de caminhão para robô gigante, conceito há muito tempo aguardado pelos fãs da franquia. Ela foi desenvolvida em parceria com a empresa de robótica Robosen.

Segundo os fabricantes, o item contém 5 mil componentes, 60 microchips e 27 servomotores. A alteração da aparência e outras mecânicas funcionarão a partir de comando de voz e por outros controles, com movimentos feitos através de um aplicativo de celular para tornar a experiência mais imersiva.

Ele terá quase 50 centímetros de altura e contará com mais de 80 efeitos sonoros, dentre eles alguns dublados por Peter Cullen, ator original do herói. Além disso, o produto terá uma edição premium que virá com uma embalagem especial, no caso, um estojo de transporte/armazenamento com espuma protetora.

Chamada de “Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Robot — Collector’s Edition”, a edição limitada de colecionador custará US$ 699,99 e está na fase de pré-venda. Contudo, devido ao sucesso imediato da novidade, sua disponibilidade já foi esgotada no site oficial.