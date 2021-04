Transporte público: Funcionários fazem acordo e evitam greve de ônibus, metrô e trens

Motoristas de ônibus, metroviários e ferroviários de São Paulo suspenderam a paralisação que aconteceria nesta terça-feira (20), após o governo incluir as categorias no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

Funcionários do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) serão vacinados a partir do dia 11 de maio, segundo a gestão estadual, em confirmação dada nesta segunda-feira (19).









O governador João Dória (PSDB) deve anunciar oficialmente a campanha em uma coletiva de imprensa que acontecerá no começo da tarde desta terça-feira (20). De acordo com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, aproximadamente 9500 trabalhadores receberão a vacina.

Todos os operadores de trem serão vacinados, independente da idade. Já quem trabalha com manutenção, segurança, funcionários de bilheterias e limpeza – até terceirizados – somente serão vacinados se tiverem acima de 47 anos.

O Sindmotoristas afirma que, depois de uma reunião de mais de 3 horas com representantes do governo estadual, a gestão de João Doria se comprometeu a incluir os profissionais de ônibus no grupo prioritário, e a data do começo da vacinação da categoria será anunciada na quinta-feira (22).