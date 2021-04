Treinador do Rentistas expõe preocupação e não esconde temor do São Paulo: “Será o confronto mais difícil”; Crespo vive grande fase

O São Paulo de Crespo volta a campo nesta quinta-feira (29), no Morumbi, contra o Rentistas pela Libertadores. Uma vitória deixaria o Tricolor numa situação ainda mais confortável na competição, já que o primeiro jogo, contra o Sporting Cristal, foi vencido com tranquilidade.









Crespo pôde contar com o atacante Pablo e o lateral Orejuela no treino desta segunda-feira (26) e deve promover algumas novidades na escalação. O esquema utilizado, segundo o ‘GE.com’, deve ser o 3-5-2.

A fase do Soberano é tão boa que Martín Varini, treinador do Rentistas, não escondeu o seu temor para a partida de logo mais. O comandante concedeu entrevista coletiva e rasgou elogios a postura do São Paulo neste início de temporada.

Foto: Matilde Campodonico-Pool/Getty Images



“O São Paulo é um rival que por onde vai tem maior hierarquia individual, mas com Crespo vem funcionando muito bem coletivamente. Com certeza será o confronto mais difícil com a adição de que será fora de casa e em um campo muito grande”.

“A ideia é contê-los no campo de defesa para evitar que nos pressionem e não termos que ficar só nos defendendo, tentar ter boas transições para tentar atacá-los e quando for possível, fazer a bola circular”, finalizou Varini.