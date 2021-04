Tréllez, Neílton e mais: Sport irá poupar jogadores contra Treze-PB na Copa do Nordeste

O Sport recebeu o Afogados, na Ilha do Retiro, na noite da última quarta-feira (7), e não saiu do 0x0. Com o resultado em casa, o Leão caiu uma posição na tabela e viu o Santa Cruz assumir a vice-liderança. O próximo compromisso da equipe, no final de semana, será pela Copa do Nordeste, mas as atenções estão todas voltadas para o Estadual no clube.









Já eliminado da competição regional, sem chances de avançar à próxima fase na última rodada, o Sport visita o Treze-PB, no estádio Amigão, no sábado (10), às 16h. Após o empate com o Afogados, o interino César Lucena indicou que a reavaliação física será definitiva para a escolha dos titulares e deixou claro que alguns nomes serão poupados.

“A gente tem conversado com o departamento físico. Vamos conversar e chegar amanhã (nesta quinta) na Ilha do Retiro, ver como está o pessoal fisicamente... Nosso objetivo é fazer mudanças e segurar jogadores importantes que estão vindo jogando direto pra dar um descanso, e até mesmo alguns que estão chegando, como Tréllez, Neílton e Toró para dar um treino especial para eles“, comentou.

Neilton: deve ser preservado (Foto: Divulgação/Site Oficial do Sport)



Conforme o site Globoesporte.com, do time que atuou diante do Afogados, apenas o goleiro Luan Polli, que acabou expulso, deve entrar em campo no final de semana. Os outros 10 titulares, Patric, Maidana, Adryelson, Sander, Marcão, Betinho, Thiago Neves, Neílton, Tréllez e Toró só devem retornar no próximo meio de semana.

Na quarta-feira (14), o Sport encara o Vitória-PE, na Ilha do Retiro, às 21h30min, pela sexta rodada. Acumulando 8 pontos, o Leão é o terceiro colocado do Estadual, mas ainda pode perder posições para Retrô e Salgueiro, que têm dois jogos a menos cada. O líder é o Náutico, com 15 pontos, seguindo pelo Santa Cruz, que também tem 8, mas com somente quatro partidas realizadas.