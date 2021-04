Três dias antes de morrer, Tom Veiga revelou que ia tirar ex de testamento · .

Tom Veiga (1973-2020) teria pedido a um amigo, três dias antes de morrer, que fosse com ele até o cartório para testemunhar a retirada de Cybelle Hemínio da Costa Veiga, sua ex-mulher, de seu testamento. O intérprete do boneco Louro José teria enviado áudios ao rapaz nos dias 29 e 30 de outubro de 2020. Porém, ele foi encontrado morto em sua casa em 1º de novembro.

O ator teria perguntado ao amigo se poderia contar com ele como testemunha para tirá-la como beneficiária. “Pode ir lá comigo para cancelar essa bosta?”, disse em áudio, segundo o jornal Extra.

O amigo teria perguntado o porquê de ele não ir ao cartório no dia seguinte do pedido, e Veiga explicou do que iria acompanhar a instalação de câmeras de vigilância em sua casa. “Quando perguntei, ele me disse que estava preocupado com a segurança dele. Insisti em saber o motivo, mas Tom mudou de assunto rapidamente”, teria relembrado a fonte.

Tom contou ao amigo que iria para São Paulo no domingo e passaria a semana inteira por lá. Na sequência, soltou uma frase impactante: “Fica sossegado. Não pretendo morrer esta semana, não”.

Além de Cybelle Hermínio, os quatro filhos de Tom Veiga estão no testamento, sendo 50% para a ex, e 12,5% para cada um dos herdeiros naturais. Ainda de acordo com a publicação, uma ação cível está sendo movida pelos filhos de Tom para provar judicialmente a indignidade de Cybelle como herdeira. Outra ação foi aberta para que Amanda, filha mais velha de Tom, seja a inventariante. Contudo, a ex também quer cuidar do inventário do artista.

Tom e Cybelle se casaram em janeiro de 2020, em uma cerimônia íntima, mas a oficialização de fato só aconteceu em 21 de agosto. Ambos trocaram a união estável pelo casamento com total separação de bens. Poucos dias depois, os dois se separaram.

