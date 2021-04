TRF derruba suspensão do lockdown no DF e partidas marcadas para o estádio Mané Garrincha estão proibidas

Nesta quinta-feira(8), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou a determinação que deixava o lockdown suspenso no Distrito Federal. A decisão faz com que a proibição de atividades não essenciais volte a ser acatada. Com isso, os eventos esportivos também estão vetados na Capital Federal. A informação é do Globoesporte.com.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, já se posicionou afirmando que vai recorrer da decisão. A cidade está prestes a receber três jogos importantes no estádio Mané Garrinha. No próximo domingo(11), está agendada a Supercopa do Brasil, jogo disputado entre Palmeiras e Flamengo, e na próxima terça-feira(13), quando o Santos enfrenta o San Lorenzo, pela pré-Libertadores. Na programação, o Palmeiras volta a jogar no Mané Garrincha na quarta-feira(14), na partida de volta para decidir a Recopa Sul-Americana diante do Defensa y Justicia.

As delegações do Palmeiras e do Flamengo têm o seu desembarque em Brasília marcado para esta sexta-feira(9). A reportagem pediu informações para a CBF referente ao jogo da Supercopa, entretanto, a entidade que administra o futebol brasileiro pontuou que não irá se manifestar no momento.

O estádio Mané Garrincha em Brasília foi o palco escolhido para as decisões da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e partida válida pela pré-Libertadores. Com a determinação do retorno do lockdown, tais jogos ficam vetados – Foto: André Muzell/AGIF



Para retornar a situação de lockdown, outrora suspenso, o desembargador Souza prudente enfatizou que a pandemia não apresentou nenhuma diminuição: “(…) há uma escalada no risco de iminente colapso do serviço de saúde público e privado no DF, não se justificando, dessa maneira, o relaxamento de tais medidas, enquanto não reduzidos os índices de contaminação e de capacidade de atendimento e tratamento às enfermidades decorrentes do contágio do coronavírus”, argumentou Prudente em um trecho da decisão.

Os números do DF relacionados a Covid-19 permanecem altos: a região registrou até quarta-feira(7), 6.532 óbitos pelo novo coronavírus, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na rede pública está em 98%. A rede privada hospitalar registra 98,12% de leitos ocupados.