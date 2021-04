TRF4 abre processo seletivo para estagiários em Porto Alegre

Atenção estudantes de Direito! O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) anunciou a abertura de um processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiário em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O objetivo é recrutar estudantes de Direito que tenham concluído, até o momento da inscrição, no mínimo 35% e, no máximo, 65% dos créditos disciplinares dos cursos, independentemente do semestre em que esteja matriculado. Todavia, é importante que a universidade seja conveniada com o TRF4 para que a inscrição seja aceita.

Os aprovados contratados terão uma carga horária de quatro horas por dia e, ainda, direito a uma remuneração de R$833, além de R$9,40 de auxílio transporte por dia. Com duração máxima de dois anos, o programa prevê o recrutamento a partir de 17 de maio, conforme necessidade e demanda.

O processo seletivo tem validade de três meses, contados a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período até completar um ano.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira, 12 de abril, diretamente no site do Tribunal. Na sequência, os candidatos deverão enviar a documentação comprobatória para o e-mail: [email protected], conforme abaixo:

documento oficial de identificação com foto atualizada;

documento oficial da universidade com a comprovação do percentual de créditos totais do curso já concluídos;

comprovação de deficiência, se for o caso, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), expedido no prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições; e

documento comprobatório de cotista emitido por instituição pública ou de beneficiário programa social.

A seletiva contempla uma avaliação online e uma prova de redação, marcada para ser realizada no dia 20 de abril. A publicação do resultado e da classificação final será feita até 6 de maio.

