tribunal nomeia mais aprovados do último edital

O Tribunal de Justiça de Amazonas convocou mais 13 candidatos aprovados no último concurso público para o TJ AM. Candidatos foram aprovados no último concurso TJ AM realizado em 2019 para cargos de nível médio e superior, para capital e interior.

Os atos de nomeação foram disponibilizados no Diário Oficial de Justiça do dia 5 de abril. O concurso TJ AM ofertou 160 vagas e formação de Cadastro de Reserva e foi homologado em julho de 2020. As nomeações já haviam iniciado em agosto daquele ano.

Confira abaixo a atual posição dos nomeados nesta última convocação:

NÍVEL MÉDIO

Assistente judiciário: da 105.ª a 110.ª colocação em Ampla Concorrência;

Assistente judiciário: 31.º colocado (Negros);

Assistente judiciário – especialidade programador: 2.º colocado (Negros);

Assistente judiciário, especialidade programador: 9.º colocado em Ampla Concorrência;

INTERIOR (1.ª SUB-REGIÃO)

Assistente judiciário: 3.º e 4.º colocados em ampla concorrência;

NÍVEL SUPERIOR

Analista judiciário – especialidade analista de sistemas: 1.º colocado para vaga destinada a candidatos PcD

Analista judiciário – especialidade analista de sistemas: 4.ª colocada para vaga de Ampla Concorrência

Resumo concurso TJ AM

situação: homologado

homologado Banca: Cespe/Cebraspe

Cespe/Cebraspe Vagas: 160 + CR

160 + CR Cargos: Assistente Judiciário e Analista Judiciário

Assistente Judiciário e Analista Judiciário Escolaridade: nível médio e nível superior

nível médio e nível superior Remuneração inicial: R$ 5.808,84 (Assistente) e R$11.314,19 (Analista)

R$ 5.808,84 (Assistente) e R$11.314,19 (Analista) Link do edital

Concursos públicos previstos para Tribunais

Há uma série de concursos públicos previstos para Tribunais no ano de 2021. Confira abaixo um breve apanhado:

Concurso TJ SP: a assessoria do órgão por meio de nota encaminhada à equipe de jornalismo do Direção Concursos confirmou os estudos para a publicação do novo edital (concurso TJ SP). De acordo com informações confirmadas pelo superintendente da Vunesp, Henrique Monteiro, as vagas serão para o cargo de escrevente, que exige nível médio. Todos os detalhes

Concurso TJ RO: o edital do concurso para o Tribunal de Justiça de Rondônia terá a oferta de 43 vagas de níveis médio e superior com salários inicias de R$ 5.397,24 até R$ 8.223,41. O edital foi autorizado em fevereiro e já tem comissão formada. Veja detalhes.

Concurso TJ MG: com as duas instâncias unificadas, tribunal já iniciou procedimentos para realizar um novo concurso público. A comissão de servidores para organizar os procedimentos já está formada. Mais informações aqui.

Concurso TJ RS: fontes internas alegaram que a banca do edital está em escolha, mas, com a pandemia, edital pode ser lançado em 2021. O concurso será para a classe PJ-H, que pode nomear até 300 candidatos. Saiba tudo sobre o concurso TJ RS.

