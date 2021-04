Tricolor costuma levar a pior no Allianz, mas retrospecto do Choque-Rei é equilibrado

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Jogando no estádio alviverde o Tricolor costuma levar a pior, mas o retrospecto geral do Choque-Rei é marcado pelo equilíbrio.

Pelas contas tricolores, em 325 jogos entre as duas equipes ao longo da história foram 109 vitórias do São Paulo, 107 empates e outras 109 vitórias do Palmeiras. O Tricolor balançou as redes 427 vezes e sofreu 430 gols. Já pelos números palestrinos, são 319 encontros, com 109 triunfos são-paulinos, 104 empates e106 vitórias palmeirenses, além de 413 gols verdes e 411 tricolores.

A última vez do São Paulo no Allianz Parque foi simbólica. O time então comandado por Fernando Diniz acabou vencendo o Choque-Rei por 2 a 0 e quebrando o longo tabu que existia atuando no estádio alviverde, o que tornou o triunfo ainda mais memorável para a torcida são-paulina.

Entretanto, a vitória do ano passado não apaga o desempenho do Tricolor na casa do Palmeiras, que é bastante ruim. Desde que a arena foi inaugurada, em 2015, as duas equipes se enfrentaram no local dez vezes, com oito vitórias do Verdão, um empate e apenas um triunfo são-paulino.

Apesar de ter vencido o Palmeiras em sua casa apenas no ano passado, o São Paulo já havia eliminado o rival em pleno Allianz Parque antes disso. Em 2019, na semifinal do Paulistão, após empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor acabou levando a melhor na disputa de pênaltis, eliminando o Verdão diante de mais de 39 mil torcedores nas arquibancadas.