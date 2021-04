Trinta e dois anos depois, 42% dos atores de O Salvador da Pátria já morreram · .

Quem acompanhar a reprise de O Salvador da Pátria no canal Viva, a partir desta segunda (12), sentirá nostalgia ao rever atores consagrados que não estão mais vivos. A novela, que foi ao ar originalmente em 1989, tem no elenco 24 profissionais que já morreram, 42% do total de atores que participaram dos capítulos. Nomes como José Wilker, Flávio Migliaccio, Cecil Thiré e Eduardo Galvão estão entre os que já se foram.

Na novela de Lauro César Muniz, José Wilker (1944-2014) fez um dos personagens principais. Ele interpretou João Matos, um piloto que, após ser envolvido injustamente numa acusação de tráfico de drogas pelo próprio irmão, muda de identidade para fugir da polícia.

Wilker foi um dos atores mais importantes de sua geração e teve no currículo dezenas de novelas na Globo, com participações memoráveis em Roque Santeiro (1985) e Senhora do Destino (2004), por exemplo. Ele morreu em 2014, aos 69 anos, por infarto fulminante.

Flávio Migliaccio (1934-2020) também foi um dos mais consagrados atores do Brasil, por sua contribuição no teatro, no cinema e na TV. Em O Salvador da Pátria, interpretou Nilo Assunção, presidente do Sindicato Rural da cidade de Tangará, onde se passava a história.

Migliaccio morreu em circunstâncias muito tristes no ano passado. Ele foi encontrado morto em seu sítio no interior do Rio de Janeiro, e o boletim de ocorrência registrou o caso como suicídio.

O ator deixou uma nota escrita antes de morrer, em que dizia: “Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje! Flávio”.

Em 2020, outros dois atores de O Salvador da Pátria conhecidos do público partiram para uma melhor. Eduardo Galvão (1962-2020) tinha 58 anos e foi vítima de Covid-19 em dezembro. O papel do jornalista Régis na novela reprisada pelo Viva marcou a estreia dele na teledramaturgia.

Já Cecil Thiré (1943-2020) viveu o personagem Mauro, médico que era secretamente apaixonado por Marina (Betty Faria). O ator, que ficou ainda mais famoso após ser revelado como o assassino de A Próxima Vítima (1995), lutava havia anos contra a doença de Parkinson e, em outubro de 2020, não resistiu a complicações e morreu em sua casa.

O telespectador também poderá matar a saudade de Mário Lago (1911-2002), que faz parte da história do teatro no Brasil. Ele interpretou Joaquim, ou Quinzote, em O Salvador da Pátria, homem que se considerava fracassado e precisava vender sua fazenda. Lago viveu até os 90 anos e morreu em 2002, em sua casa no Rio de Janeiro, em decorrência de enfisema pulmonar.

Outros atores renomados fizeram parte de O Salvador da Pátria e são parte da memória da teledramaturgia, como Marcos Paulo (1951-2012), Tony Vermont (1947-2002), Cláudio Corrêa e Castro (1928-2005), Luiz Armando Queiroz (1945-1999), Thales Pan Chacon (1956-1997), Gilberto Martinho (1927-2001), João Carlos Barroso (1950-2019), Lutero Luiz (1931-1990), Ivan Cândido (1931-2016), Benjamin Cattan (1925-1994), Tácito Rocha (1942-2011), Nelson Dantas (1927-2006), Norma Geraldy (1907-2003), Waldyr Sant’anna (1936-2018), Valter Santos (1954-2013), Alexandre Akerman (1969-2013), Luiz Maçãs (1963-1996) e Cláudio Cavalcanti (1940-2013).