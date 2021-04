Trio é preso após invadir base do Samu e torturar vigilante ameaçando queimá-lo vivo

Uma ação criminosa violenta foi registrada na noite desta quinta-feira (29) na cidade de São Sebastião, agreste do Estado. Três suspeitos, entre 20 e 17 anos, invadiram a base do Samu da cidade, torturaram o vigilante, que foi mantido como refém, além de promover uma grande destruição no local. O caso foi registrado por volta…

3º BPM

Uma ação criminosa violenta foi registrada na noite desta quinta-feira (29) na cidade de São Sebastião, agreste do Estado. Três suspeitos, entre 20 e 17 anos, invadiram a base do Samu da cidade, torturaram o vigilante, que foi mantido como refém, além de promover uma grande destruição no local.

O caso foi registrado por volta das 23h e os três envolvidos foram presos por militares do 3º BPM, que cobre a área. Segundo informações repassadas à imprensa, os militares realizavam rondas quando foram informados da invasão à base do Samu na Rua Agripino Silveira, bairro Alto do Cruzeiro.

Chegando ao local, os militares confirmaram a ação criminosa e renderam os acusados quando estes tentavam sair do local com telefones, computador, oxímetros e radiocomunicadores. Durante a ação criminosa, os suspeitos, de 20, 19 e 17 anos, utilizaram uma arma branca para torturar fisicamente e psicologicamente o vigia da unidade. Os acusados chegaram a jogar álcool sobre o vigilante e ameaçaram atear fogo.

Os acusados foram presos e encaminhados ao Cisp de Sebastião. Os criminosos deixaram um rastro de destruição no local.

3º BPM

SAMU

Sobre a invasão de criminosos à Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alagoas, em São Sebastião, na noite dessa quinta-feira (29), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que já está avaliando junto à Prefeitura do Município, que é a responsável pela estrutura fisica e segurança do local, medidas para reforçar a segurança no equipamento.

O Samu Alagoas repudia todos os atos violentos e de crueldade praticados pelos criminosos contra o vigilante da Base Descentralizada de São Sebastião e reitera que está trabalhando ao lado da administração municipal para garantir que o colaborador tenha toda a assistência psicológica necessária.