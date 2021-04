Troca de B. Pacheco por Lindoso, do Inter, é ventilada nas redes sociais; outro lateral está de saída do Ceará

Após vencer o Sport com propriedade dentro da Ilha do Retiro por 4 a 0 no último sábado (03), o Ceará terá uma semana inteira dedicada apenas aos treinamentos visando a preparação para a próxima rodada do torneio regional, quando receberá o Salgueiro, no próximo sábado (10). Enquanto isso, o técnico Guto Ferreira vai trabalhando com o elenco do Vozão.

Nesta quarta-feira (07), o lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi alvo de uma especulação nas redes sociais: o boato dava conta de que o ala seria envolvido em uma troca no mercado de transferências com o Internacional. Em troca da ida de Bruno ao Sul do Brasil, o Ceará receberia o volante Rodrigo Lindoso.

Porém, segundo a informação dos jornalistas Yngrid Matsunobu e Gabriel Lemos o boato que foi ventilado na web não procede. “Apuramos com o staff do jogador do Vovô que informou que: por enquanto é um boato e ainda não foi procurado“, mencionou Yngrid em seu Twitter. As opções de Guto para a ala esquerda são Bruno Pacheco, Alyson e Alessandro.

Lindoso: deve seguir no Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)



Ala de saída para o América-MG

Porém, no outro lado do campo uma saída deverá ser confirmada nos próximos dias. A pedido do técnico Lisca, o América-MG, recém promovido à Série A do Campeonato Brasileiro deve efetuar a contratação do lateral-direito Eduardo, que rescindirá com o Vozão para acetar com o Coelho até 2022.

Dessa forma, Gabriel Dias deve assumir a titularidade para a temporada de 2021 no Ceará. A outra opção de origem para a posição que Guto terá para utilizar será o garoto Buiú, enquanto que o volante Fabinho também pode jogar como lateral improvisado.