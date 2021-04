Troca no Grêmio por Marrony vem à tona no Galo e interesse de Cuca em JP é esclarecido; Renato não faz esforço em liberação

O Galo não está só de olho no mercado sul-americano. Reforços do futebol brasileiro também são monitorados pela diretoria, como Edenílson (Inter) e Marinho (Santos). A Argentina também é uma fonte de contratações, já que o Atlético buscou algumas das principais estrelas do país vizinho: Zaracho (Racing) e Nacho (River Plate). Caetano trabalha ‘24h por dia’ e já pensa em novas aquisições.









O Galo também teria entrado na parada por Jean Pyerre, meio-campista do Grêmio. Nesta última 3ª (6), o repórter Lucas Tanaka, de Belo Horizonte, trouxe novas informações e negou que o Atlético tenha interesse pelo meia. O jornalista ainda frisou que a equipe de Cuca não pensa em usar o atacante Marrony como uma espécie de ‘moeda de troca’. O jovem, vale ressaltar, teve seu nome ventilado na equipe de Renato.

Os portais ‘GZH’ e ‘ESPN’ deram a notícia do suposto interesse do Grêmio em primeira mão. Embora Marrony não tenha conquistado muito espaço, o atacante é jovem, pode ganhar ainda mais chances com Cuca e tem um potencial gigantesco para ser negociado com um time do exterior. O Galo gastou quase R$ 25 milhões para tirar o jogador do Vasco em 2020. Sendo assim, a troca entre os dois atletas não deve ser firmada.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG



Vagner Martins, da TV Bandeirantes, informou que JP não faz parte dos planos do Grêmio e deve ser emprestado. A comissão técnica tentou, não desistiu e fez de tudo, mas não foi o suficiente. A direção entende que o meia se acomodou e outros jogadores devem ganhar mais espaço na temporada. O meia tem contrato com a equipe de Porto Alegre até o fim de 2023 e já foi especulado no Ajax, da Holanda.

Números de Marrony pelo Atlético:

44 jogos

9 gols