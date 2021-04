Trocada pelos amigos, Juliette repete caminho de Thelma no BBB21 · .

Apontada pelo público das redes sociais como campeã antecipada do BBB21, Juliette Freire tem trilhado um caminho parecido com o de Thelma Assis, vencedora do BBB21. Conscientemente ou não, a paraibana tem aproveitado muito bem o papel de “injustiçada” após ter sido excluída do implodido G-3, que a trocou por Fiuk.

Assim como Thelma, que tinha seu trio com Gizelly Bicalho e Marcela Mc Gowan, Juliette formou um grupo forte com Sarah Andrade e Gilberto Nogueira –ambos já vistos como favoritos. Ironicamente, o desenrolar da amizade do ano passado se repetiu na edição de 2021.

No meio do programa, Marcela decidiu trocar Thelma por Daniel Lenhardt, com quem estava se relacionando amorosamente, em seu pódio da final. A decisão foi crucial para que a ginecologista, que se dizia tão feminista, perdesse de vez o favoritismo, ao mesmo tempo em que coroou a anestesiologista como uma grande injustiçada.

Excluída, Thelma foi abraçada por Manu Gavassi e Rafa Kalimann, e acabou formando um novo trio que, coincidentemente –ou não– acabou se tornando a trinca finalista da edição.

A história se repete quase que da mesma maneira com Juliette no BBB21. Sarah e Gilberto viraram as costas para a advogada, e o economista, que a havia tirado de seu pódio por Fiuk, também perdeu um favoritismo que deixava dúvidas sobre quem, de fato, era o candidato mais provável ao prêmio de R$ 1 milhão e meio. A briga era boa.

Outra coisa em comum no enredo é que a amizade rachou por uma diferença de opinião sobre algum outro participante. No caso de Thelma, Marcela não conseguia compreender a cumplicidade entre a médica e Babu Santana, que a sexóloga considerava um “monstro”.

Já Gilberto e Sarah discordavam da defesa que Juliette fazia sobre Carla Diaz. A resposta para ambas as dúvidas era simples: identificação. Enquanto Thelma e Babu tinham a questão racial em comum, Juliette e Carla foram vítimas de machismo e misoginia.

Após o papel de excluída, a advogada levantou a cabeça e tratou logo de formar novas alianças na casa. Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa, de repente, se tornaram os novos favoritos e têm grandes chances de chegar à final do programa ao lado de Juliette –assim como Rafa e Manu em 2020.

