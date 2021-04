Trybe anuncia novas vagas de emprego para mulheres

A Trybe, uma escola de desenvolvimento web que se compromete integralmente com o sucesso das pessoas, está com duas oportunidades de emprego abertas, destinadas exclusivamente para mulheres. A empresa busca profissionais para as funções de instrutora de tecnologia e de engenheira de dados.

As contratações fazem parte de uma iniciativa de diversidade promovida pela escola, que conta, ainda, com outras ações, como eventos online exclusivos para pessoas que se identificam como mulheres e/ou têm interesse em participar de um curso de desenvolvimento web disponibilidade pela instituição de ensino. A ideia é apoiar a contratação de mulheres e guiá-las no processo seletivo, esclarecendo dúvidas e, ainda, ajudando-as a se conectar com a Trybe.

Confira detalhes das vagas

As interessadas na vaga de engenheira de dados, devem ter conhecimento em:

Python/Pyspark

SQL (de preferência SparkSQL e Postgres)

Shell/Ambientes Linux

Cloud (de preferência AWS)

Além disso, é preciso ter um nível analítico suficiente para garantir a qualidade dos dados em qualquer momento do pipeline, bem como capacidade para operar em ambientes de alta velocidade e interação e habilidade para construir relacionamentos.

Já para a posição de instrutora de tecnologia, é esperado que as profissionais tenham:

Experiência com desenvolvimento em HTML, CSS e JavaScript;

Experiência com Git & GitHub;

Familiaridade com ambiente UNIX (Linux e/ou MacOS);

Capacidade de resolver problemas utilizando lógica de programação;

Preocupação genuína com a qualidade do código que escreve;

As inscrições podem ser realizadas na página de carreiras da Trybe, disponível aqui. Até o final do ano, a empresa espera contratar cerca de 70 pessoas a área de TI.

Compartilhe esta notícia com a a sua rede e ajude um número cada vez maior de pessoas a conquistarem uma vaga de emprego, estágio ou trainee.