Tuchel confirma Kanté no banco no duelo entre Chelsea e Porto

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico Thomas Tuchel confirmou que o volante Kanté ficará no banco no duelo entre Chelsea e Porto, pelo jogo de ida quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogador sofreu uma lesão muscular enquanto servia a seleção da França e foi desfalque no último jogo dos Blues. De acordo com Tuchel, seus últimos testes físicos foram positivos.

“Kanté fez um último teste e sente-se confortável o suficiente para ir para o banco”, explicou.

Here’s our confirmed squad for this week’s @ChampionsLeague trip! 🔵👊 #PORCHE #UCL

Além do volante, outros atletas que voltaram a ser relacionados são Christian Pulisic e Tammy Abraham, que também se recuperaram de lesões.

O duelo entre Chelsea e Porto ocorre na quarta-feira, às 16h (de Brasília). Por conta das restrições da covid-19 em alguns países, a partida será disputada na Espanha.

We’re on our way to Seville! ✈️#PORCHE pic.twitter.com/23mquL9zMC

