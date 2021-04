Tudo aquilo que você precisa saber sobre a Era Vitoriana

Era Vitoriana: assunto muito importante

A Era Vitoriana foi um dos períodos mais importantes de toda a história da Inglaterra e do Reino Unido.

E é justamente devido à essa importância que o período é tão cobrado pelas principais provas de história geral de todo o país, com um destaque para os vestibulares.

Era Vitoriana: Definição

O período da história do Reino Unido denominado como Era Vitoriana se iniciou no ano de 1837 e terminou no ano de 1901. Essa fase da história britânica é marcada pelo reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Além disso, o período foi caracterizado também por grandes transformações econômicas, políticas e culturais.

Conhecido também como Período Vitoriano, essa época foi extremamente importante para a história do Reino Unido, principalmente devido à consolidação da supremacia inglesa nos mares. Igualmente, o período foi marcado pela conquista de colônias na África e na Ásia, pelo aumento de indústrias na Inglaterra e pelo estímulo às artes.

Era Vitoriana: Características

Durante o período, o Império Britânico foi comandado por dois monarcas cristãos: a Rainha Vitória, que vai atribuir o seu próprio nome ao período, e seu marido Albert. A monarquia foi a principal responsável por criar a imagem de um “país modelo” para a época.

Além disso, é durante a Era Vitoriana que o Reino Unido irá expandir suas colônias. Os mais amplos e diversos territórios da África, da Ásia e do Oriente Médio serão conquistados. A conquista de um grande número de colônias foi fundamental para a consolidação da Inglaterra como a nação mais poderosa do mundo na época. Vale ressaltar que é durante o governo da Rainha Vitória que irá acontecer a Conferência de Berlim, responsável por consolidar o Neocolonialismo.

A época foi marcada por uma série de características muito importantes. Entre as principais, podemos citar:

Expansão e consolidação do Imperialismo inglês

Aumento das desigualdades sociais

Revolução nos transportes públicas

Segunda Revolução Industrial

Invenção da fotografia

Invenção da eletricidade

Surgimento do estereótipo do “inglês educado”

Incentivo às artes

Literatura inglesa se destaca com os seguintes nomes: Oscar Wilde, George Eliot e Charles Dickens

Era Vitoriana: Contradições

É importante ressaltar que todos os avanços da Era Vitoriana possuem também um outro lado. Historiadores chamam atenção para a hipocrisia e a ambiguidade do período, uma vez que, contemporaneamente, a burguesia enriquecia e os operários morriam em massa devido às péssimas condições de trabalho nas fábrica e às doenças que atingiam os bairros mais pobres.

Até mesmo Charles Dickens, importante escritor da época, aponta para os dois lados do governo da Rainha Vitória. Ele escreve: “Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice”.