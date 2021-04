Tudo aquilo que você precisa saber sobre a URSS!

A URSS: um resumo

A União Soviética foi a responsável por liderar o bloco socialista durante a Guerra Fria e possui grande participação na derrota dos Nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Diversos aspectos da URSS são cobrados pelas principais provas de história geral do país. Entre elas, podemos citar a primeira e a segunda fase de vestibulares e a prova do ENEM.

A URSS: Introdução

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também chamada de União Soviética ou URSS, foi fundada em 1922 e teve seu fim em 1991. A URSS foi um estado socialista, localizado na Eurásia e que contava com a participação de diversas repúblicas soviéticas além da própria Rússia. Governada por um regime unipartidário, a união era comandada pelo Partido Comunista.

Com surgimento após a Revolução Russa, em 1917, que transformou a Rússia em um país socialista, a URSS foi criada a partir da união de outras nações também socialistas com o país que acabava de passar por uma grande revolução. Igualmente, é válido destacar que a URSS também foi a responsável por liderar o bloco comunista durante a Guerra Fria, se tornando, assim, o símbolo mundial do socialismo.

A URSS: Formação

Com a Revolução Russa e a vitória dos bolcheviques na chamada Revolução de Outubro que destituíram o Governo Provisório, Vladimir Lênin assumiu o poder do país e criou a Rússia Soviética. Lênin foi o responsável por iniciar uma grande industrialização na URSS, retirando a União de seu estado quase feudal. Na mesma época, foi criado o Exército Vermelho que lutou na Guerra Civil Russa e instaurou o comunismo e, posteriormente, o socialismo no país.

Ao todo sete governantes comandaram a URSS: Vladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Kruschev, Leonid Brejnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko e Mikhail Gorbachev. O mais notório deles foi Josef Stalin, principalmente devido ao seu governo autoritário, que perseguia qualquer opositor. O Stalinismo foi responsável por executar milhões de pessoas, além de sua participação no Holodomor, causando a morte de milhares de indivíduos.

A URSS: Decadência

A URSS chegou ao fim após um período de estagnação e crise econômica, que levou a tentativa de invadir o Afeganistão. Com a economia já fragilizada e a morte do líder Brejnev, a oposição ao regime cresceu. Além disso o acidente nuclear de Chernobyl agravou a situação econômica e a imagem internacional do bloco.

Mikhail Gorbachev, líder da URSS nos anos 80, tentou implantar duas medidas que poderiam salvar a união: a Perestroika e a Glasnost. Porém, as políticas não foram suficientes para evitar a decadência do regime socialista.

Com o fim da URSS, em 1991, 15 países foram formados: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Rússia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Moldávia, Tadjiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Uzbequistão.