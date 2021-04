‘Tudo que faz é abaixar a cabeça e correr’

Contratado por mais de R$ 300 milhões ainda em 2020 pelo Chelsea, o centroavante Timo Werner ainda não engrenou com a camisa do time londrino e tem lutado para conseguir uma posição de titular na equipe de Thomas Tüchel.

Apesar dos 14 gols na temporada 47, o alemão recebeu uma crítica duríssima de Rafael Van der Vaart, ex-nome do Real Madrid e da seleção holandesa. A badalada contratação do Chelsea foi chamada de ‘cavalo cego’ por Van der Vaart.

“Se eu fosse o Thomas Tüchel sempre escolheria o Ziyech. É a melhor opção de longe. Timo Werner é muito rápido e acredito que seja uma boa opção em partidas como visitante, quando atua com as linhas mais baixas e menos pressão. Mas, tudo o que ele faz é abaixar a cabeça e correr até a morte. É um verdadeiro cavalo cego”, disse Rafael em entrevista ao canal de televisão Ziggo Sports.

Werner impressionou o futebol europeu após mostrar um grande desempenho no Red Bull Leipzig. Foram 34 gols marcados com a camisa do time alemão. No Chelsea, Werner marcou apenas dois gols desde o dia 7 de novembro.

Apesar das fortes críticas a Timo Werner feitas pelo holandês, o Chelsea segue fazendo uma temporada acima das expectativas até o momento. Semifinalista da Uefa Champions League, o Chelsea ainda ocupa a 5ª colocação da Premier League com 54 pontos, apenas um ponto a menos do que o West Ham, primeiro time da zona de classificação para a próxima edição da competição europeia.