Tudo sobre a Energia Nuclear

Energia Nuclear: vai cair na sua prova!

A Energia Nuclear é considerada uma fonte alternativa de energia que não polui e que pode ser facilmente produzida.

Porém, a produção desse tipo de energia possui também algumas desvantagens. E é justamente esse contraste de benefícios e malefícios que será explorado pelo seu vestibular.

O que é Energia Nuclear?

A energia nuclear, também chamada de energia atômica, é a energia produzida nas usinas termonucleares e que utilizam principalmente o urânio, dentre outros elementos, como combustível para essa produção.

Energia Nuclear: Características

A usina nuclear funciona com a utilização do calor que tem origem na fissão dos átomos de urânio para gerar eletricidade. O urânio, por sua vez, é um mineral não renovável encontrado na natureza e é também utilizado na medicina. O elemento pode ser utilizado para fins pacíficos e também na fabricação de armamentos, sendo o principal e mais nocivo deles a bomba atômica.

As usinas nucleares são as responsáveis por produzir, aproximadamente, 16% da energia elétrica no mundo. Destas, 90% se encontram nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia.

É válido destacar também que os russos, pioneiros na área, inauguraram em 2018 a primeira usina nuclear flutuante do mundo no Mar Ártico.

Energia Nuclear: No Brasil

O Brasil, apesar de não ser um destaque mundial na produção desse tipo de energia, possui usinas nucleares no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, em Angra dos Reis. Elas são denominadas de Angra 1 e Angra 2.

Além disso, a construção da usina Angra 3, que estava paralisada desde 1986, teve sua licença ambiental aprovada em julho de 2008. As obras estão sendo retomadas em 2021.

As vantagens do uso da Energia Nuclear

Uma das vantagens da energia nuclear é que a usina, durante o seu funcionamento regular e seguindo todas as normas de segurança, não é poluente, ou seja, não prejudica o meio ambiente.

Outra vantagem do uso desse tipo de energia é que as usinas não precisam de uma grande área para a sua construção. Igualmente, o urânio é um material abundante na natureza e esse fato garantiria o abastecimento das usinas por um longo tempo.

Devido à esses benefícios, alguns países (como Finlândia e Suécia) já possuem mais de 40% de toda a sua eletricidade produzida de origem nuclear.

As desvantagens do uso da Energia Nuclear

Um dos maiores problemas da usina nuclear são os resíduos tóxicos podem causar séries danos para a humanidade não forem descartados com cuidado e da forma correta.

Outra grande preocupação quanto ao uso da energia nuclear é a contaminação do meio ambiente. Isso porque, caso ocorra uma contaminação, os danos provocados à saúde humana e animal são irreversíveis, podendo causar câncer, leucemia e deformidades genéticas.

Podemos citar como exemplo de um gravíssimo acidente nuclear o Acidente de Chernobyl, que até hoje causa muitas consequências para os habitantes da região.