“Tudo tem seu tempo”; Primeiro reforço a chegar em 2021, Bruno Rodrigues luta por espaço na equipe de Crespo, após atuar apenas 36 minutos na temporada

O São Paulo está imbatível nesse retorno do futebol. O Tricolor Paulista venceu os 5 jogos que disputou e no momento, é a equipe que vem encantando a todos no futebol brasileiro. Quem está no grupo, mas não está tendo chances entre os titulares, é Bruno Rodrigues. O atacante, que foi o primeiro reforço a se apresentar no CT da Barra funda, ainda não conseguiu mostrar a Crespo que merece uma chance entre os 11 ideais. No entanto, o atleta não se abala e afirma que batalhará muito para conquistar o treinador.









“Acredito que para tudo tem o seu tempo. Estou fazendo o meu trabalho no dia a dia e tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua hora. Estou muito feliz pelo momento da equipe e espero poder contribuir cada vez mais com o time. Tenho trabalhado com muita seriedade e estou evoluindo para aproveitar as minhas oportunidades quando aparecerem. Sou um cara muito positivo e confiante de que vamos colher grandes frutos nesta temporada”, pontuou o camisa 28 tricolor.

Por fim, o atacante, que está emprestado ao Tricolor do Morumbi até dezembro de 2021, acredita que em breve terá sua chance, uma vez que a temporada é longa com muitos jogos a serem disputados até o final do ano. Bruno também entende que o elenco é farto, tem bastante disputa em todas as posições, principalmente no setor ofensivo.

Crespo ainda não deu oportunidades para Bruno Rodrigues no time titular. Foto: Rubens Chiri/ São Paulo



“Nosso elenco tem bastante opções e acredito que ainda vamos evoluir durante a temporada. Falando individualmente, sei bem do meu potencial e estou motivado para conquistar espaço na equipe. Temos muitas competições importantes durante o ano e estou preparado para ajudar”, ressaltou o atacante, que antes de encerrar a entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, falou sobre a oportunidade de trabalhar com Hernán Crespo. Mesmo não tendo tantas chances nesse início de temporada, elogiou o comandante e destacou os pontos positivos.

“O Crespo é um treinador inteligente e que assim como todos nós, tem muita vontade de vencer. É um cara bastante sério que passa sua experiência que já teve como jogador. Já aprendi bastante nesse curto período de tempo e estou motivado para melhorar ainda mais”, declarou o atleta de 24 anos.