TV espanhola diz que Mbappé não renovará com o PSG para acertar com o Real Madrid

Destaque do PSG nas últimas partidas, Kylian Mbappé pode seguir sua carreira no futebol longe do clube francês. Segundo a TV espanhola Deportes Cuatro, o atacante não deve renovar seu contrato com o Paris pois tem interesse em se transferir para o Real Madrid na próxima temporada.

A emissora destaca que a decisão já foi tomada pelo jogador. Já olhando para o outro lado, ressalta que os merengues pretendem contratar Mbappé e Haaland na próxima janela de transferências.

O camisa 7 possui vínculo com o Paris Saint-Germain até 2022. Caso não acerte a extensão em breve, o clube começará a ouvir propostas de outros times. A expectativa é que o presidente do Real, Florentino Pérez, inicie as negociações apenas quando os franceses estabelecerem um preço pelo atacante.

O veículo ainda informa que os merengues não irão forçar a transação. Mbappé precisa rejeitar as ofertas de renovação com o PSG para que o Real Madrid comece a se movimentar. O clube espanhol já sabe qual proposta fará pelo jogador, mas não pretende antecipar as negociações entre ele e o Paris.

O atacante de 22 anos foi revelado pelo Monaco e se transferiu para o Paris Saint-Germain na temporada 2017/18. No total, marcou 122 gols em 162 jogos e conquistou nove títulos pela equipe.

Mbappé também vem conseguindo chamar a atenção nas partidas de mata-mata da atual edição da Liga dos Campeões. Ele marcou quatro gols diante do Barcelona nas oitavas e, na última quarta, balançou as redes duas vezes contra o Bayern de Munique.