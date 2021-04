TV francesa desmente jornal catalão e diz que Neymar está perto de renovar com PSG

Em mais um episódio da “novela” Neymar, a rede de televisão Telefoot desmente o jornal catalão Ara, que havia publicado no sábado que o camisa 10 interrompeu negociações com o Paris Saint-Germain e se ofereceu novamente ao Barcelona.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Segundo a Telefoot, Neymar está finalizando um novo contrato com o PSG, já que esse se encerra na metade de 2022, até a temporada de 2026.

Neymar estaria preferindo a segurança financeira do PSG, já que na atual situação é um dos poucos clubes no mundo onde ele não teria que baixar seu salário.

Segundo o Ara, há duas semanas, o empresário e ex-empregado do Barcelona André Cury, que é próximo de Neymar, surpreendeu ao afirmar em uma entrevista concedida na Argentina que o atacante e Messi voltariam a jogar juntos, “mas não será no PSG, e sim no Barça”.

A afirmação de Cury não foi comentada no Camp Nou, mas meses antes, durante a campanha eleitoral, Joan Laporta não fechou nenhuma porta para o brasileiro voltar e se reencontrar com seu antigo colega.

A informação do diário catalão, que não foi confirmada à ESPN pelo clube, aponta que Neymar mantinha a confiança de receber Messi no PSG quando a relação do argentino com o Barça parecia totalmente estremecida – especialmente no fim da temporada passada. Porém, nos últimos meses notou-se uma mudança de atitude do argentino, na linha de estar mais inclinado a prorrogar sua relação com o time catalão, e isto teria feito o fez o brasileiro repensar e querer voltar ao Barcelona, o que deixou claro a Laporta por meio de pessoas de sua confiança, inclusive com disposição em se adaptar à situação financeira do cube e reduzir seu salário.

O PSG, que em paralelo às conversas com o brasileiro também negocia a renovação de Kylian Mbappé, estaria um pouco menos obrigado a aceitar a transferência de Ney em condições menos favoráveis para evitar que ao fim da próxima temporada ele saísse de graça, razão pela qual o camisa 10 entenderia ser possível forçar sua saída, ainda que no Camp Nou sua situação não seja tão simples.

Opção secundária

Neymar, por quem em 2019 os jogadores de peso do Barça disseram ao então presidente Josep María Bartomeu que aceitariam até diminuir seus ganhos para tornar possível o retorno do colega, não é agora um objetivo prioritário do ponto de vista futebolístico.

Tanto Laporta quanto os responsáveis esportivos do clube catalão colocam Erling Haaland, do Borussia Dortmund, como o primeiro e máximo objetivo no mercado e inclusive já começaram os primeiros contatos diretos com seu pai e empresário, Mino Raiola.

Se a contratação do norueguês não puder acontecer, a opção de Neymar aumentaria a responsabilidade do Barça atendendo algo que Messi nunca escondeu, que acha seu ex-companheiro um jogador de primeira linha.