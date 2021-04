TV francesa diz que Leonardo está ‘atento’ a situação do astro do Barcelona

Lionel Messi fica no Barcelona ou vai mesmo deixar o clube ao final da temporada? Ninguém crava com 100% de certeza, mas os clubes interessados não desistem de sonhar com a contratação do craque.

Um dos que acompanha de perto a situação de Messi é o Paris Saint-Germain. Segundo a TV Téléfoot, Leonardo segue atento a qualquer movimentação no mercado que possa beneficiar o time francês.

“Grandes jogadores como Messi sempre estarão na lista do PSG. Mas esse não é o momento de falar sobre o assunto. Posso dizer que estamos sentados à mesa dos que seguem de perto esse assunto”, admitiu o cartola brasileiro em janeiro, numa entrevista à revista France Football.

Messi tem contrato com o Barça até junho e ainda não anunciou o que fará na próxima temporada. Existe a possibilidade tanto da permanência no Camp Nou como de uma transferência, seja para PSG ou mesmo o Manchester City, que negociou com o astro em agosto do ano passado.

O grande trunfo dos parisienses é Neymar, amigo de Messi desde quando eles foram companheiros no Barcelona. Os dois mantêm contato próximo e não escondem o desejo de voltar a atuar juntos um dia.

A parte financeira também não deve ser um problema para um time que, mesmo prejudicado pela pandemia de COVID-19, é dos mais ricos do futebol mundial.