TV Palmeiras Plus: Verdão anuncia nova plataforma de streaming

No dia do confronto contra o Defensa y Justicia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras divulgou o lançamento de sua plataforma de streaming: a TV Palmeiras Plus, na qual serão publicados diversos conteúdos exclusivos, como entrevistas e homenagens a ex-jogadores.

A estreia da plataforma será realizada antes do embate em Buenos Aires, com uma live pré-jogo com a presença de Gabriel Menino, que, por conta de uma lesão, não está à disposição da comissão técnica alviverde.

Além disso, o clube divulgou quatro programas já definidos, sendo estes: a Live Plus, que consistirá numa entrevista exclusiva com algum jogador ou membro da comissão técnica; o Replay Plus, que irá relembrar um momento histórico do Verdão com a presença de um ídolo; o Empoderadas, no qual jogadoras do Maior Campeão Nacional conversarão com atletas de esportes amadores sobre as dificuldades vividas pelas mulheres do ramo e o Por Onde Anda, que mostrará a vida de ex-jogadores após a aposentadoria.

Logo após a estreia da TV Palmeiras Plus, o Palmeiras entrará em campo contra o Defensa y Justicia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira (07), às 21h30.