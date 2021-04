Twitch vai banir usuários por mal comportamento em outras plataformas

A Twitch anunciou que vai começar a tomar medidas mais drásticas em relação ao mau comportamento de seus usuários. Agora, mesmo que eles cometam atos criminosos em outras plataformas, como ameaças, xingamentos e agressões fora da plataforma, eles serão expulsos da rede de streaming.

Para isso, a empresa agora conta com um escritório de advocacia que investigará denuncias fora da Twitch e em outras plataformas e redes sociais, como YouTube e Twitter. Segunda comunicado da empresa, a parceria “permitirá investigar e responder a relatórios de má conduta fora do serviço de forma mais completa”. “Também aumentamos o tamanho de nossa equipe interna de resposta à aplicação da lei, que é amplamente treinada para gerenciar investigações sensíveis e confidenciais, e fazer parcerias com a aplicação da lei”, diz a nota.

Twitch irá punir usuários por mal comportamento mesmo fora da plataformaFonte: Twitch

Também foram citados exemplos de comportamento que podem fazer com que os streamers sejam expulsos. Eles incluem violência moral e extremismo violento, ameaças de violência em massa, atividades terroristas ou recrutamento, liderança ou participação em um grupo de ódio, realização ou atuação como cúmplice de atividades sexuais não consensuais e/ou agressão sexual, exploração sexual de crianças (incluindo aliciamento), ameaças de violência em eventos, e ameaças contra a equipe do Twitch.

Qualquer pessoa pode fazer denúncia destes casos. Para isso, basta enviar, de forma anônima, um e-mail para osit@twitch.tv com o motivo da queixa e as provas que possui, que podem ser prints, vídeos, capturas de tela ou elementos do tipo. Mas cuidado, pois a Twitch também punirá aqueles que fizeram um grande número de denúncias falsas.