Twitter cogitou comprar o aplicativo Clubhouse por US$ 4 bilhões

O Twitter recentemente expandiu os testes globais envolvendo o Espaços, um recurso para criação de salas que suportam apenas conversas em áudio sobre os mais diversos assuntos. Só que isso não impediu a plataforma de entrar em negociações iniciais para adquirir o aplicativo do momento nesse segmento, o Clubhouse.

Segundo uma reportagem da Bloomberg, as fontes consultadas afirmam que as discussões entre as partes de fato aconteceram e envolviam um valor de até US$ 4 bilhões, que seria o atual valor de mercado da plataforma.

Ficou no “quase”

Esse preço seria atingido graças à próxima rodada de investimentos do app, que atualmente está na fase de angariação de fundos. A plataforma, ao menos por enquanto, é exclusivo para o iOS e acessado mediante convite de usuários já cadastrados.

Entretanto, o processo não avançou e a aquisição não será mais realizada. Até o momento, as duas partes envolvidas não se manifestaram a respeito do rumor.

O Facebook (e o Instagram, que faz parte da mesma empresa) também já está trabalhando em um rival similar, ainda sem previsão de lançamento.